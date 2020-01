Brexit: ok del Parlamento UE all'accordo di divorzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con 621 sì, 49 no e 13 astenutidel Parlamento europeo all'accordo didelDomani, giovedì 30 gennaio,sarà la volta della procedura scritta da parte del Consiglio Europeo che anticipa di 24 ore il giorno dell'addio del Regno Unito all'UE che avverrà formalmente ilcon unaIn occasione dellasarà, infatti,dasulla quale saranno incise le parole:Dopo mesi di rinvii e colpi di scena, si conclude il, come è stato ribattezzato da molti. Tabella di marcia segnata: dalcon la Gran Bretagna ufficialmente un Paese terzo, partiranno le trattative per un accordo commerciale totale.La delegazione europea, guidata daha comunque già chiarito saranne senza alcun passo indietro da parte di Bruxelles che vuole in particolare risolvere la questione più delicata: la