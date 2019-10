Brexit, Goldman Sachs: Boris Johnson non è stato sconfitto

(Teleborsa) - Per gli analisti di Goldman Sachs l'accordo sulla Brexit sarà ratificato. Il primo ministro Boris Johnson, dicono gli esperti della banca d'affari americana, "non è stato sconfitto", "il test decisivo è stato solo rinviato di alcuni giorni".



La Gran Bretagna, spiegano gli analisti di GS, lascerà l'Unione europea regolarmente il 31 ottobre come previsto, senza necessità di ulteriori rinvii. Per tale ragione è stata rivista la probabilità che l'accordo venga ratificato dal 65% al ??70%.



Ridotta invece la probabilità di una Brexit senza accordo dal 10% al 5%.



