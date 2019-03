Brexit, crisi politica in Gran Bretagna. May chiede rinvio a Tusk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -alla data ufficiale del Leave, fissata al 29 marzo e lasempre più difficile da sbrogliare conche continua adpericolosamente susenza trovare lacontinua a ballare suialle prese tra divisioni interne nel governo e in Parlamento e scenari catastrofici ma sempre più concreti dainnescati dallo scontro sul terzo voto bloccato dallo speaker della Camerache ha vietato al Governo di riproporre per la terza volta il medesimo accordo già bocciato due volte, pur con alcune variazioni semantiche che però non cambiano la realtà dei fatti, facendo riferimento a numerosi precedenti citando un caso addirittura al lontano- Intanto la Premier, ormai all'angolo da un bel pezzo,ha chiestoin una lettera indirizzata al Presidente, ma per quanto tempo resta ancora unLa riunione di Governo che doveva sciogliere i nodi ha finito per crearne degli altri sfociando in uno scontro ormai apertissimo tra Ministro pro-Brexit e anti.- Daintanto il Capo negoziatoreincalza:ricordando che il via libera del Consiglio europeo di giovedì e venerdì dovrà essere all'unanimità.ovviamente, resta quella di unofino al 30 giugno e senza partecipazione britannica alle prossime euro-elezioni., scenario che si vorrebbe evitare, invece, dovrebbe essere ancorata a una strategia completamente nuova su cui stenta a vedersi un consenso tanto nel governo quanto da parte di un fronte alternativo trasversale sufficiente alla Camera.In altre parole,Una situazione che fa temere all'Europa l'epilogo non voluto, ma potenzialmente automatico, del divorzio senz'accordo. Al via dunque le- governo Conte compreso, con l'annuncio per mercoledì di un decreto su misure di emergenza ad hoc - per limitare i danni di un'uscita No Deal.un'altracome quella più soft con permanenza nell'unione doganale su cui il leader laburista Jeremyprova a far convergere quanto meno gli altri partiti di opposizione, senza grandi risultato al momento; un secondo referendum, che il popolo pro Remain tornerà a invocare in piazza asabato 23 marzo; si fa strada anche la crisi di governo con elezioni anticipate che al momento sembra lo scenario più diretto, qualora ladovesse alzare bandiera bianca.