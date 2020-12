© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alla fine la, grazie ad unprima di Natale, si riuscirà ad evitare lo tsunami di un "no-deal" che avrebbe colpito l'economia ed i mercati finanziari allo scattare della mezzanotte del 31 dicembre.Dopo unadurata molte ore, i negoziatori di entrambe le parti hanno messo a puntoo, un documento di ben 2000 pagine che regolerà lefra l'UE ed il Regno Unito oltre ad una serie di aspetti sociali. Il nuovo regime, anche se verrà approvato un un secondo momento dal Parlamento europeo, che non ha i tempi tecnici per votare il testo prima della scadenza di fine anno. Il presidente del Parlamento europeoha assicurato che "il Parlamento esaminerà l'accordo e deciderà sul consenso durante il nuovo anno".L'accordo commerciale - si sottolinea da Downing Street -dal Governo Johnson e la volontà popolare espressa del referendum del 2016, consentendo un recupero della sovranità del Regno Unito. Più ardi parlerà anche il Premier Boris Johnson, per il quale è già stato allestito un palco per la conferenza stampa appena fuori dal Numero 10."Abbiamo finalmente trovato un accordo,per entrambe le parti", ha dichiarato la Presidente della Commissione europeanella conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore europeo Michel Barnier. "Ora è tempo di voltare pagina e guardare al futuro, il Regno Unito è un Paese terzo ma resta un partner", ha aggiunto la numero uno di Bruxelles, facendo un cenno ai "valori comuni" ed alla lotta per il clima.L'accordo raggiunto dai negoziatori è frutto di unsulle parti più spinose -- che avevano bloccato sinora la stesura del testo.Per quanto concerne la, il tema più conteso, è passata lache garantisce inelle acque britanniche per il, invece della proposta di Londra che indicava un 35% per soli tre anni.Amara soddisfazione per il capo negoziatore europeo, che precisa "malgrado questo accordo ci saranno veri cambiamenti dal primo gennaio per molti cittadini e molte imprese, e ciò è la conseguenza della Brexit".La Presidente della BCEsaluta l'intesa e parla di un "accordo importante", specie "in questo momento di incertezza".Sollevata la Cancelliera tedesca, che definisce l'accordo di "portata storica", aggiungendo che "anche fuori dall'Europa, la Gran Bretagna resterà un importante partner per la Germania e per l'Ue"."Bene l'accordo Ue con il Regno Unito. Interessi e diritti di imprese e cittadini europei garantiti. UK partner centrale e alleato per l'unione e per l'Italia", ha twittato il Premier italiano