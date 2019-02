Borse europee sulla parità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scambiano attorno alla parità dopo il finale quasi invariato di Wall Street e Tokyo.Sotto i riflettori le Minute della Fed, dalle quali è emerso un approccio paziente della Banca centrale americana nelle decisioni di politica monetaria, con una pausa nel rialzo dei tassi d'interesse alla luce dei rischi e delle incertezze nella crescita economica globale., con alcuni membri dello staff alle prese con dichiarazioni che inneggiano alla cautela., il belga a capo dello staff economico della BCE, ha dichiarato che l'Eurotower prenderà molto presto in esame l'ipotesi di una nuova edizione del TLTRO, il programma di finanziamenti agevolati al settore bancario.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 57,23 dollari per barile.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +272 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,83%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,24%, giù Londra, che registra un ribasso dello 0,60%, piatta Parigi, che tiene la parità.; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 22.218 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Buona la performance a Milano dei comparti alimentare (+1,00%), sanitario (+0,61%) e chimico (+0,57%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-2,68%), materie prime (-1,66%) e bancario (-1,19%).di Milano, troviamo Amplifon (+1,78%), Atlantia (+1,38%), Campari (+1,03%) e Diasorin (+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -9,85%. Ieri, 20 febbraio 2019, la società relativamente al Westernlink Cable Project, ha comunicato che durante la trasmissione di energia regolata da un early use agreement siglato da entrambe le parti, è stato rilevato un problema che ha determinato la temporanea interruzione del sistema.Affonda Juventus, con un ribasso del 9,25% dopo la sconfitta a Madrid contro l'Atletico nell'incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League.Crolla Unicredit, con una flessione del 2,12%.Preda dei venditori Tenaris, con un decremento dell'1,79% dopo i conti.Al Top tra le azioni italiane a, Cairo Communication (+2,42%), ERG (+1,64%), Aquafil (+1,08%) e Anima Holding (+1,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su RCS, che ottiene -2,00%.Si concentrano le vendite su Banca MPS, che soffre un calo dell'1,65%.Vendite su Credito Valtellinese, che registra un ribasso dell'1,52%.Seduta negativa per Banca Ifis, che mostra una perdita dell'1,32%.