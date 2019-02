Borse europee riflessive dopo discorso Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre i principali mercati europei stazionano attorno alla parità dopo il discorso sullo Stato dell'Unione del presidente americano Donald Trump.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,139. L'Oro scambia a 1.313,8 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), a 53,23 dollari per barile, in calo dello 0,80%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +264 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,81%.piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,48%, in evidenza Londra, che cede lo 0,31%, tentenna Parigi, che cede lo 0,31%.Buona la performance a Milano dei comparti bancario (+1,20%), tecnologia (+1,15%) e costruzioni (+1,04%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti assicurativo (-0,92%), petrolio (-0,82%) e materie prime (-0,44%).di Milano, troviamo Unicredit (+2,34%), UBI Banca (+2,12%), Juventus (+1,77%) e STMicroelectronics (+1,30%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Generali Assicurazioni, che ottiene -1,21%. Sostanzialmente debole ENI, che registra una flessione dello 0,90%. Si muove sotto la parità UnipolSai, evidenziando un decremento dello 0,64%.di Milano, Biesse (+5,28%), OVS (+4,77%), Piovan (+3,04%) e doBank (+2,59%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Aeroporto di Bologna, che ottiene -1,32%. Scivola Saras, con un netto svantaggio dell'1,30%. In rosso IGD, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,29%.