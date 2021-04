20 Aprile 2021

(Teleborsa) - Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. I listini azionari aspettano la partenza di Wall Street che secondo l'andamento dei future statunitensi dovrebbe aprire al ribasso.



Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,206. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.774,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 63,39 dollari per barile.



Avanza di poco lo spread, che si porta a +104 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,78%.



Tra gli indici di Eurolandia vendite su Francoforte, che registra un ribasso dello 0,96%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dell'1,25%, e seduta drammatica per Parigi, che crolla dell'1,52%.



Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,64%; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 26.552 punti, in netto calo dell'1,59%.



Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,41%); con analoga direzione, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-1,1%).



Affondano o perdono terreno tutte le Blue Chip di Milano.



I più forti ribassi si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -3,86%.



Sensibili perdite per BPER, in calo del 3,84%.



Sotto pressione Unicredit, che accusa un calo del 3,83%.



In apnea Banco BPM, che arretra del 3,14%.



Da solo nella classifica dei risultati positivi del FTSE MidCap, Italmobiliare si posiziona su un buon +3,82%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -6,20%.



Tonfo di Mediaset, che mostra una caduta del 4,87%.



Lettera su Maire Tecnimont, che registra un importante calo del 3,56%.



Affonda Tinexta, con un ribasso del 3,49%.