Borse europee in rosso. Milano maglia nera con oil e banche

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio con il rallentamento dell'export cinese, market mover di oggi. Tra gli altri temi dominanti anche la Brexit e il CdA di TIM. A Milano cade MPS dopo che la BCE ha inviato la bozza di decisione sui requisiti prudenziali da rispettare per il 2019.cinesi hanno rafforzato i timori che iabbiano cominciato a pesare nettamente sull'economia di Pechino, riacutizzando le preoccupazioni tra gli investitori di una frenata dellaSul fronte societario,, con Citigroup che annuncerà stasera i conti. Da domani sarà la volta delle banche americane.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA, continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,147. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.287,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 50,92 dollari per barile, in calo dell'1,30%.In salita lo spread, che arriva a quota +273 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,89%.discesa frazionale per Francoforte -0,65%. Sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,96%. Scivola Parigi -0,78%., che accusa una flessione dell'1,24% sul FTSE MIB.In luce sul listino milanese il comparto alimentare, con un +0,54% sul precedente. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti bancario (-2,52%), beni per la casa (-1,78%) e materie prime (-1,69%).di Milano, troviamo Juventus (+1,35%) e Campari (+0,58%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -3,98%. Affonda BPER, con un ribasso del 3,67%. Crolla UBI Banca, con una flessione del 3,06%.Vendite sul lusso, dopo i dati cinesi sul commercio. Giù Moncler -2,99%.di Milano, doBank (+2,64%), ASTM (+2,27%), Sias (+2,09%) e Aeroporto di Bologna (+1,45%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS -8,93%. Giù anche Banca Ifis, che registra un ribasso del 3,73%.