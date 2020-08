Borse europee euforiche dopo ZEW. A Milano torna appeal bancari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' questo il quadro dei mercati in mattinata, dopo che le boprse hanno subito un'accelerazione in seguito al postivi dato dell'indice ZEW tedesco. A Milano, poi, torna la speculazione sui titoli bancari in risposta ai rumors su possibili aggregazioni.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%, mentre ritraccia dai massimi l'oro, che si riporta sotto i 2.000 dollari l'oncia.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +142 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,91%.corre Francoforte che segna un importante progresso del 2,71%, vola Londra, con una marcata risalita del 2,35%, brilla Parigi, con un forte incremento del 2,83%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,90% sul FTSE MIB. Volano i settori viaggi e intrattenimento (+4,58%), bancario (+3,50%) e assicurativo (+3,37%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per Mediobanca, che registra un progresso del 6,21%.Exploit di Banco BPM, che mostra un rialzo del 5,62%, dopo che l'Ad Castagna ha aperto alla possibilità di aggregazioni.Su di giri Fineco (+5,01%).Acquisti a piene mani su Pirelli, che vanta un incremento del 5,00%.Al Top tra le azioni italiane a, Autogrill (+7,45%), Ferragamo (+5,32%), Banca MPS (+4,09%) e Technogym (+3,51%).La pegiore è Ascopiave, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.Soffre Datalogic, che evidenzia una perdita dell'1,93%.Preda dei venditori FILA, con un decremento dell'1,11%.Tentenna Aeroporto di Bologna, con un modesto ribasso dello 0,71%.