Borse europee deboli, il coronavirus contagia i listini

Ultimo aggiornamento: 13:01

Il timore per l'espansione del contagio del coronavirus dalla Cina centrale verso altri Paesi sta contagiando i listini Europei che proseguono la seduta in netto calo e i futures statunitensi in negativo. I comparti azionari sotto pressione sono quelli del lusso, energia e beni di prima necessità, con gli analisti finanziari che temono un impatto sui consumi domestici. In rosso Milano (-1,3%), Londra (-1,1%), Parigi (-1%), Francoforte (-0,4%) e Madrid (-0,8%).A Piazza Affari soffrono Ferragamo (-3%), Cnh (-2,5%), Moncler (-2,4%) e Prysmian (-2,2%).Andamento negativo anche Atlantia (-1,8%), alle prese con le vicende relative alla concessione della controllata Autostrade per l'Italia. Deboli le banche con Intesa (-0,8%), Unicredit (-0,5%), Fineco (-0,3%) e Ubi (-0,1%). In controtendenza Mps (+7,2%), in attesa che arrivi la posizione della Commissione Europea sulla pulizia del bilancio dai crediti deteriorati. In positivo anche Banco Bpm (+0,8%) e Bper (+0,1%).