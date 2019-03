Borse europee caute tra BCE e Brexit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le principali borse europee si muovono prudenti confermando l'intonazione cauto dell'avvio. Poco fa, la BCE, nel bollettino mensile, ha confermato maxi-prestiti per sostenere l'inflazione. Gli occhi degli investitori restano puntati sul tema Brexit nel giorno in cui il Consiglio europeo si riunirà per decidere se accettare la richiesta di rinvio dell'uscita dall'Ue della Gran Bretagna.Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, a 1,141, dopo il balzo della vigilia sulla decisione Fed di non aumentare i tassi nel corso dell'anno. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,41% a quota +239 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,44%.sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,28%. Piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,39%. Trascurata Parigi., con il FTSE MIB che sale dello 0,35% a 21.405 punti.In buona evidenza a Milano i comparti viaggi e intrattenimento (+2,57%), materie prime (+1,76%) e tecnologia (+1,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario, che riporta una flessione di -0,43%.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo STMicroelectronics, mostrando un incremento dell'1,97%.Denaro su Fiat Chrysler, che registra un rialzo dell'1,81%.Bilancio decisamente positivo per Tenaris, che vanta un progresso dell'1,79%.Buona performance per Telecom Italia, che cresce dell'1,61%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -1,46%.Tra le banche, contrazione moderata per Azimut, che soffre un calo dello 0,88%. Sottotono UBI Banca che mostra una limatura dello 0,81%.Tra i, Autogrill (+4,20%), Gima TT (+3,65%), Biesse (+1,72%) e Cairo Communication (+1,65%). I più forti ribassi, invece, si verificano su FILA, che continua la seduta con -3,38%.Pesante Datalogic, che segna una discesa di ben -3,02 punti percentuali.Seduta drammatica per Piaggio, che crolla del 2,89%.Sensibili perdite per Mondadori, in calo del 2,20%.