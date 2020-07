Borse europee cautamente positive. Milano tentenna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e non aggancia ildei principali mercati europei., che accolgono con favore una serie di dati economici positivi comegiapponese, iled il. Attesa stasera la pubblicazione deiNessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,123. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +173 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,26%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale dello 0,66%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,01%, tentenna Parigi, che cede lo 0,26%., riportando una variazione pari a +0,13% sul FTSE MIB.di Milano, troviamo Buzzi Unicem (+1,90%), Recordati (+1,60%), Amplifon (+1,27%) e Nexi (+1,23%).Dal lato opposto Atlantia, che continua la seduta con -2,06%.Preda dei venditori Banco BPM, con un decremento dell'1,13%.Sostanzialmente debole BPER, che registra una flessione dello 0,90%.Si muove sotto la parità CNH Industrial, evidenziando un decremento dello 0,83%.di Milano, Banca Popolare di Sondrio (+2,86%), ERG (+2,71%), Anima Holding (+1,99%) e Banca Ifis (+1,99%).