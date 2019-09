Borse Europee in rialzo

Sono in cauto rialzo le borse europee in vista delle decisioni della Fed che secondo le attese dovrebbe abbassare i tassi di un quarto di punto. La migliore è Milano (+0,45%) sostenuta da Stm (+2,3%) in una buona giornata per i tecnologici. Prevale invece il segno meno ma senza scivoloni nel comparto automobilistico, dopo la frenata delle vendite in Europa ad agosto. Contrastati e petroliferi.

Parigi guadagna lo 0,23%, superata da Londra (+0,37%) mentre Francoforte resta indietro (+0,12%).



Ultimo aggiornamento: 12:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA