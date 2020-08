Borse Eurolandia in calo. Piazza Affari fanalino di coda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre le altre Borse europee moderano le perdite, pur persistendo timori di una ripresa stentata dell'economia. I Future USA però stanno offrendo qualche segnale di recupero, dopo i dati sulla disoccupazione USA, migliori delle attese.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. L'Oro continua ad aggiornare i suoi record storici, ormai stabilmente oltre la soglia dei 2.000 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 42,36 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +148 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,95%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, calo deciso per Londra, che segna un -1,35%, delbole Parigi, che flette dello 0,78%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,18%.di Milano, troviamo BPER (+2,12%), dopo i risultati, Banca Mediolanum (+0,70%) ed Unipol (+0,59%).Fra i peggiori Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -4,54%, nonostante i sopra le attese del semestre.Sessione nera per Pirelli, che lascia sul tappeto una perdita del 3,95%.In caduta libera Tenaris, che affonda del 2,96%.Sotto pressione Saipem, con un forte ribasso del 2,11%.di Milano, Banca Popolare di Sondrio (+3,03%), Carel Industries (+2,77%), Banca MPS (+2,52%) e Cerved Group (+1,86%).La peggiore è Saras, che segna un -6,73%.Pesante ASTM, che segna una discesa di ben -4,55 punti percentuali.Seduta drammatica per Autogrill, che crolla del 3,76%.Sensibili perdite per doValue, in calo del 3,69%.