Venerdì 23 Settembre 2022, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 19:45

Le principali Borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in forte calo. A Milano, Piazza Affari termina le contrattazioni con il risultato peggiore (-3,36%) con il Ftse Mib a 21.066 punti. Francoforte chiude gli scambi a -1,98%. Londra lascia sul terreno il 2,01%. Male anche Parigi che termina la seduta in rosso a -2,28%.

Salvini: «Von der Leyen chieda scusa o si dimetta». Meloni: «Dichiarazioni colpa della sinistra che sputa sull'Italia»

Borse europee in nero, cosa succede

Tra le possibile cause della perdita delle borse mondiali ci sono i timori per la recessione, alimentati dagli indici Pmi della fiducia dei manager di Francia, Germania e Ue, tutti al di sotto delle stime. In Gran Bretagna, inoltre, il mercato britannico sembra non aver apprezzato il piano di emergenza presentato dal governo inglese e formalizzato oggi in Parlamento: un pacchetto di misure per i prossimi cinque anni che prevede tagli alle tasse per rilanciare la crescita economica e contribuire a contrastare il caro vita.

Effetto Von der Leyen

Il Ftse Mib di Piazza Affari perde più degli altri indici europei (-3,12% a 21.120 punti) dopo che la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen«, ha messo in guardia l'Italia dalle conseguenze di un eventuale allontanamento dai principi democratici, lanciando una minaccia, neanche troppo velata, in vista delle elezioni di domenica 25 settembre che, secondo le previsioni, dovrebbero essere vinte dalla coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni.

"Il mio approccio è che qualsiasi governo democratico sia disposto a lavorare con noi, lavoreremo insieme", ha detto dall'Università di Princeton, negli Stati Uniti. "Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Ungheria e Polonia", ha aggiunto. Il riferimento è alla proposta della Commissione Ue di sospendere circa 7,5 miliardi di euro di finanziamenti all'Ungheria per corruzione, il primo caso simile nel blocco, nell'ambito di una nuova sanzione volta a tutelare maggiormente lo Stato di diritto.