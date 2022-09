Taglio tasse ai ricchi, stop aumenti per alcolici e niente Iva sullo shopping : il nuovo pacchetto fiscale del governo Truss per la Gran Bretagna

Da cinquant'anni, la Gran Bretagna non vedeva tagli fiscali così decisi. Il governo britannico - guidato da Liz Truss - ha varato oggi il pacchetto più radicale dal 1972. Il cancelliere dello Scacchiere, ovvero il ministro del Tesoro, Kwasi Kwarteng ha, infatti, abolito il 45% dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito, pagata solo dai redditi più ricchi, e ha ridotto l'aliquota di base dal 20% al 19 per cento. Ma non solo.

Bollette, Liz Truss congela i costi per 2 anni: così Londra evita i rincari

Gran Bretagna, gli obiettivi fiscali di Truss

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di stimolare l'economia, in un quadro di forte inflazione e caro-energia, evitando la recessione e riprendendo una decisa via della crescita che è mancata negli ultimi anni. «Abbiamo promesso di dare la priorità alla crescita», ha detto il cancelliere al Parlamento a Londra. «Abbiamo promesso un nuovo approccio per una nuova era». Non sono mancati gli effetti immediati su sterlina e bond. La sterlina è, infatti, scesa ai minimi in decenni sul dollaro.

IL PACCHETTO DI MISURE

Gli aumenti delle tasse su birra, vino e sidro sono stati annullati e, nel tentativo di rafforzare il turismo all'estero, i visitatori potranno acquistare senza Iva. L'imposta di bollo viene abbandonata per valori fino a 250.000 sterline, con gli acquirenti per la prima volta esentati fino a 425.000 euro. Il taglio dell'aliquota del 45% riguarderà circa 660.000 persone che guadagnavano da 150.000 sterline - con un rispermio per loro di una media di 10.000 sterline all'anno.

LE BOLLETTE

Confermando il blocco delle bollette energetiche a 2.500 sterline, operazione che costerà al governo 60 miliardi di sterline solo per i primi sei mesi. Il blocco di due anni sulle bollette energetiche per famiglie e imprese annunciato all'inizio di questo mese potrebbe finire per costare di per sé in totale più di 150 miliardi di sterline, mentre i tagli alle tasse potrebbero aggiungere altri 50 miliardi di sterline al conto.