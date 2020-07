Borse caute. Piazza Affari corre sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.806,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,45%, scendendo fino a 38,65 dollari per barile.Lo Spread peggiora, toccando i +172 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,24%.resta vicino alla parità Francoforte (+0,15%), bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,30%, e piatta Parigi, che tiene la parità.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,29%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 21.329 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,32%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,11%).In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+3,97%), sanitario (+1,08%) e costruzioni (+0,61%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti vendite al dettaglio (-1,83%), materie prime (-1,28%) e immobiliare (-0,82%).Tra idi Milano, in evidenza STMicroelectronics (+4,77%), Atlantia (+3,09%), DiaSorin (+2,74%) e Interpump (+2,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -2,21%.Preda dei venditori Pirelli, con un decremento dell'1,59%.Si concentrano le vendite su Tenaris, che soffre un calo dell'1,37%.Giornata fiacca per UBI Banca, che segna un calo dello 0,82%.del FTSE MidCap, doValue (+2,63%), Zignago Vetro (+1,66%), Tinexta (+1,59%) e BPER (+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR, che prosegue le contrattazioni a -2,72%.In caduta libera Brunello Cucinelli, che affonda del 2,41%.Vendite su IMA, che registra un ribasso dell'1,97%.Seduta negativa per Datalogic, che mostra una perdita dell'1,91%.