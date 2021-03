© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il listino dimostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,51%; sulla stessa linea, performance positiva per, che termina la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Gli investitori si sono lasciati alle spalle i timori che le azioni possano essere salite troppo velocemente nell'ultimo anno, concentrandosi sull', in grado di dare slancio alla ripresa economica globale.Ottima la prestazione di(+2,42%); come pure, positivo(+1,29%).Buona la prestazione di(+1,19%); con analoga direzione, in rialzo(+0,83%).La giornata del 2 marzo si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,12%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,01%.Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,12%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,27%.