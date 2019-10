Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastati per le principali borse asiatiche, con gli investitori intimoriti da un rallentamento economico globale che potrebbe partire dalla Cina.



A Tokyo, l'indice Nikkei guadagna lo 0,28% a 22.556 punti, mentre il Topix sale dello 0,42%. Su anche Seoul +0,15%.



In lieve calo le piazze finanziarie cinesi, con Shanghai che segna un -0,31% e Shenzhen un -0,48%, mentre Taiwan lima lo 0,03%.



Segni misti tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che avanza dello 0,23%, Singapore che scambia in rialzo dello 0,89% e Jakarta che sale dello 0,12%. Bangkok cede lo 0,40% mentre Kuala Lumpur arretra dello 0,13%.



Altrove, chiusa Mumbay, piatta Sydney.