Borse asiatiche deboli. Tokyo riparte poco mossa

(Teleborsa) - Le principali borse asiatiche viaggiano con debolezza non riuscendo a beneficiare della chiusura al rialzo della borsa di Wall Street sostenuta da alcuni dati macro, in particolare, il superindice migliore delle attese, ma anche i sussidi alla disoccupazione e il Philly Fed.



La borsa di Tokyo, che ha riaperto i battenti dopo la chiusura la vigilia per festività, ha ceduto lo 0,03% a 21.602,47 punti. Il più ampio Topix ha limato lo 0,01% a 1.030 punti. Timido denaro su Seoul +0,11%.



Giù le borse cinesi, con Shanghai che riporta una discesa dello 0,15% e Shenzhen dello 0,18%. Taiwan viaggia in rialzo (+0,28%).



Miste le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde lo 0,36%. Singapore poco sopra la parità (+0,01%). Jakarta lima lo 0,06%. Kuala Lumpur cede lo 0,31%. Bangkok +0,48%.



Debole Mumbay (-0,16%), seguita da Sydney (+0,44%).