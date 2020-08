Borsa Italiana, tre contendenti per l'acquisto. Spunta anche Six

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si profila una, il più ghiotto lasu cui tratta gran parte dei titoli di Stato italiani.La Borsa di Milano, infatti, è statadal suo attuale azionista di controllo, per ragioni antitrust, in vista dell'acquisizione di Refinitiv. Una transazione che ha une che non viene mal vista dal governo italiano, in previsione della piena attuazione della Brexit. Nodi centrali l'acquirente, l'autonomia e le alleanze oltre al prezzo. La scadenza del periodo per la presentazione dlele offerte vincolanti è l'11 settembre.I due tradizionali contendenti sono, che gestisce le borse di Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Oslo e Lisbona, e, la società-mercato che controlla la grandissima piattaforma di Francoforte ed ha un valore che si aggira sui 30 miliardi. I due attori erano in corsa già nel 2007, quando Piazza Affari fu rilevata dal LSE. E sono tutt'ora interessati, soprattutto al mercato delle obbligazioni governative (MTS).Il Ministro dell'Economiaha già datodi Borsa SpA, purché ne venga preservata l'autonomia, essendo un asset strategico per l'Italia. Già ascoltato il, con la Cassa che andrebbe ad assumere un ruolo centrale nel caso di acquisto dell'intero asset (Borsa e MTS), divenendo anche azionista di Euronext. Ruolo più decentrato a CDP nel caso di acquisto da parte diE anche questa volta spunta un, il gruppo svizzero, che gestisce la Borsa di Zurigo ed ha recentemente rilevato la Borsa di Madrid per un valore di 2,8 miliardi. La società elvetica non entrerebbe a gamba tesa nella gestione della Borsa di Milano, che considera un asset interessante ed intende valorizzare a livello di hub internazionale. Ed ha anche la cassa sufficiente ad effettuare l'acquisizione (circa 3 miliardi) considerando che non è neanche quotata e non necessita di portare risultati immediati agli azionisti.