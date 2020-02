Borsa Italiana, Lse smentisce voci cambiamenti proprietà

Il London Stock Exchange, la socità che gestisce il mercato londinese, non ha intenzione di cedere Borsa Italiana, a cui fa capo il listino di Piazza Affari, a causa dell'integrazione di Refinitiv. Lo ha precisato David Schwimmer, numero uno di Lse.



La precisazione arriva in seguito alle ripetute indiscrezioni di stampa sul tema, motivate da presunti problemi di antitrust, ed in risposta alle più recenti ricostruzioni che parlavano addirittura di un interesse di Deutsche Boerse.



A quanto pare, il governo italiano avrebbe chiesto a Schwimmer chiarimenti sul futuro di Borsa SpA, che è strategica perché controlla la piattaforma MTS dove vengono trattati tutti i titoli di stato italiani.

