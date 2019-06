Borsa, assemblea Alkemy approva progetto ammissione su MTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -degli Azionisti diha approvato il Progetto die, ricorrendone i presupposti, sulSempre nell'ambito del Progetto di Ammissione a quotazione, l'Assemblea, prendendo atto delle dimissioni presentate dai componenti degli organi sociali,, con efficacia dalla data odierna,composto da 9 membri. Le nomine sono andate alle persone di Alessandro Mattiacci, in qualità di Presidente e Duccio Vitali, Riccardo Lorenzini, Matteo de Brabant, Francesco Beraldi, Andrea Di Camillo, Giorgia Abeltino, Giulia Bianchi Frangipane e Serenella Sala. Al contempo è stato inoltre nominato il, composto dai Mauro Bontempelli, che veste il ruolo di Presidente, Gabriele Gualeni e Daniela Bruno quelli di Sindaci Effettivi e Marco Garrone e Mara Sartori nominati quali Sindaci Supplenti. I nuovi organi sociali resteranno, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.Inoltre, è stata, ai sensi dell'articolo 2443 c.c.,, entro e non oltre il 25 giugno 2024,di euro comprensivi di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione, anche secondo periodo o con conferimenti in natura.Al termine dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che haqualequale, conferendo al medesimo le deleghe per la gestione della Società.