Bonus vacanze stop: il video che spiega cosa cambia

Martedì 6 Luglio 2021, 18:41

L'incentivo per rilanciare il turismo non ha subito alcuna proroga: è stop dunque al bonus vacanze. Non si potrà più presentare domanda per ottenerlo. Per chi lo ha già richiesto, in ogni caso, nessun cambiamento: il bonus potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021.



La misura, che era stata stabilita dal Conte-Bis nel 2020, aveva generato oltre 1,8 milioni di voucher, per un valore che supera gli 829 milioni di euro. Meno della metà, tuttavia, è il numero di bonus utilizzati. Queste le ragioni per cui il Governo Draghi ha scelto di non prorogare ulteriormente i termini di richiesta. Ecco il video che spiega i dettagli sulla vicenda.