Bonus vacanze, scaricati 630 mila voucher. Ma ripresa turismo lontana

(Teleborsa) -diversa,, secondodi oltreche non può non risentire dell'onda lunga generata dallain corso nel nostro Paese che seppur in una fase decisamente meno critica che nei mesi passati, non è ancora alle spalle. Mentre, tra l'altro, nel resto del mondo, continua aBasti pensare che quest'anno,non andrà in vacanza. E' quanto emerge dall'indagine sull'impatto dell'emergenza coronavirus realizzata danei giorni scorsi.Intanto, sono quasiscaricati in poco più di due settimane dall'attivazione. La cifra, resa nota dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), che comprende le attivazioni fino a venerdi 17 luglio, corrisponde a circadi euro messi a disposizione nelper sostenere le strutture turistiche italiane. I voucher già spesi sono, invece, circa. Numeri non entusiasmanti che, però secondo il Ministrodimostrano "quanto questa misura a sostegno del turismo interno e dei nuclei familiari con redditi più bassi stia funzionando. Sono certo che gli albergatori, di fronte a queste cifre, aderiranno sempre più numerosi". L'incognita, infatti, è legata all'adesione delle- molto limitata - che ad oggi guardano alla misura con- Ilè rivolto ai nuclei familiari con un redditoe offre un contributo fino a 500 euro per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast sul territorio italiano.L'importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiarePuò essere utilizzato persul corrispettivo dovuto alla struttura turistica e per ilin detrazione d'imposta nella prossima dichiarazione dei redditi.