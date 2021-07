Novità bonus vacanze: il video che spiega cosa cambia nel decreto

Martedì 13 Luglio 2021, 18:46

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un nuovo emendamento al dl Sostegni bis che introduce alcune novità sul bonus vacanze. Se prima il voucher poteva essere utilizzato soltanto per servizi di agenzie e tour operator, adesso, grazie a questa modifica, si potrà spendere anche per i pacchetti turistici. Ma non si tratta dell'unica novità: è stato infatti istituito un fondo da 5 milioni per il 2021 volto a sostenere le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo o mediante autocertificazione da "B&B". Scopriamo che cosa cambia nel decreto con questo video.