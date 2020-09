Bonus Vacanze, Codacons: dirottare fondi non utilizzati a scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il "" si conferma un, al punto che solo una minima parte delledal Governo è stata utilizzata questa estate dagli italiani per le proprie villeggiature nei luoghi di vacanza. Lo afferma il Codacons, che sottolinea come solo poco più dell'8% dei fondi messi a disposizione dall'sia stato effettivamenteSuistanziati dalne sono stati spesi ad oggi poco più di– spiega il Codacons – 1,4 milioni di famiglie hanno presentato domanda per ilma poi di fatto solo 1 su 3 (circaa) lo ha realmente utilizzato.A decretare ildel bonus vacanze una serie di– analizza l'associazione – Prima di tutto una procedura eccessivamenteper richiederlo che ha spinto molte famiglie a rinunciare all'incentivo;poi di piattaforme di prenotazione online come Booking o Airbnb, utilizzate da una fetta consistente di italiani, ha ridotto ildel bonus. Infine l'ostruzionismo died esercenti turistici che hanno frappostoalla fruizione del bonus (come soggiorni minimi di 7 notti, tetti di spesa minimi da 1000 euro, ecc.) ha fatto il resto."Chiediamo che ora idalle famiglie siano dirottati alle, per mettere in sicurezza gli edifici scolastici e consentire lagarantendo la salute di studenti e insegnanti" – conclude il Presidente Carlo Rienzi.