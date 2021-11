Lunedì 8 Novembre 2021, 16:07

Finalmente ci sono le regole per poter usufruire del bonus bici e monopattini. Lo scorso 29 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia .guidato da Daniele Franco. con le regole attuative per lo sconto fino a 750 euro. Ad essere coinvolti sono coloro che hanno realizzato l'acquisto di uno di questi mezzi alla fine del 2020, secondo quanto previsto dall'allora decreto Rilancio di più di un anno fa. Lo sconto arriverà come credito d'imposta: ecco come e per chi.

Bonus bici e monopattini, la platea coinvolta

L'incentivo riguarda tutti i cittadini che hanno acquistato bici elettriche o muscolari, monopattini elettrici, ma anche abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, rottamando un altro veicolo, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020. In campo ci sono 5 milioni di euro.

Il nuovo mezzo doveva avere «emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km». Al momento dell'acquisto, quindi, si deve aver consegnato per la rottamazione un altro veicolo di categoria M1 (che sono quelli per il trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Quest'ultimo deve essere stato intestato per i 12 mesi precedenti alla persona che ha comprato il nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi.

Le persone coinvolte riceveranno quindi ora il credito di imposta fino a 750 euro da usare in tre annualità. Quest'ultimo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per la stessa spesa e deve essere inserito nella Dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute non oltre il periodo di imposta 2022.

Bonus bici e monopattini, come fare domanda

Per ottenere il bonus la domanda va fatta sul sito dell'Agenzia delle entrate, con la procedura che verrà attivata a giorni. Nella richiesta, comunque, bisognerà indicare l'importo della spesa sostenuta, con l'Agenzia che determinerà a percentuale del credito d'imposta che spetterà a ciascun richiedente sulla base delle risorse disponibili.

La stretta legislativa sui monopattini

Intanto con l'ultimo decreto Infrastrutture e Trasporti, approvato definitivamente in Parlamento, è arrivata una stretta all'uso dei monopattini. Sono stati introdott: il divieto di parcheggio sui marciapiedi e zone di sosta dedicate, la riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h, la confisca del mezzo truccato e il casco obbligatorio per i minorenni. Sarà inoltre possibile effettuare servizio taxi anche con motocicli e velocipedi.



