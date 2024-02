Bonus Acqua Potabile, ultime ore per aderire

Martedì 27 Febbraio 2024, 15:58

Il 28 febbraio 2024 è l'ultimo giorno per richiedere il bonus acqua potabile, inviando all'Agenzia delle Entrate la documentazione degli acquisti effettuati nel 2023. Il bonus consente uno sconto del 50% sull'acquisto e installazione di sistemi per migliorare la qualità dell'acqua, con un limite di 1000 euro per le persone fisiche e 5000 euro per le attività commerciali. Il credito d’imposta ottenuto può essere utilizzato tramite modello F24 o in dichiarazione dei redditi per chi non ha partita IVA.