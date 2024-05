Imu 2024, sconti e agevolazioni sull'importo da versare al Fisco: chi ne ha diritto e perché

Si avvicina la prima scadenza della dichiarazione dell'Imu, che sarà il prossimo luglio. L'obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. In alcuni casi, quindi, scattano sconti e agevolazioni. Si tratta di benefici che possono variare da Comune a Comune. Vediamoli nel dettaglio.

