Bollette, le previsioni di Nomisma Energia: -20% per la luce ma sale quella del gas (+25%)

(Teleborsa) - Buone notizie per ledella, mentre ci sarà ancora da attendere per quel che riguarda quelle del. È quanto ha previsto Davide Tabarelli, presidente di, secondo cui "la variazione stimata in base ai prezzi all'ingrosso dell'elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è dell'ordine del 25%, circa 16 centesimi di euro in meno a kWh che dovrebbe portare di nuovo le tariffe verso i 50 centesimi a kWh". L'renderà nota la variazione entro fine anno. Per quel che riguarda il gas, ha aggiunto Tabarelli, è atteso invece "un aumento delle bollette di dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo".Le buone notizie per leper ilarrivano "anche grazie al metodo di calcolo che vede un adeguamento ogni tre mesi e con l'ultimo fatto a fine, quando i prezzi del gas erano al massimo, è inevitabile ora un ribasso", ha spiegato il presidente di Nomisma Energia. Tale calo della tariffa porta, "per una famiglia tipo che consuma 2700 kWh all'anno, a una riduzione di 430 euro in meno su base annua. Per i prossimi trimestri si attendono ulteriori, sia per le recenti dinamiche dei prezzi del gas che per i probabili correttivi che il governo introdurrà in particolare per il tetto ai prezzi dell'elettricità da".Tabarelli ha osservato inoltre che "lada parte di famiglie e imprese è rallentata sia per una questione climatica" viste le attuali temperature più miti rispetto alla media del periodo "e sia per risparmi deifra novembre e dicembre fra il 10 e il 15%". Ilc'è stato anche in Europa, ha spiegato Tabarelli rilevando tuttavia che "Olanda e Germania hanno accelerato nel fare altri, noi invece andiamo a rilento su Piombino, nonostante il pronunciamento del Tar" che ha rigettato la richiesta di sospensione."Se dovessero trovare conferma ledi Nomisma Energia, il forte ribasso della luce del -25% equivarrebbe a un risparmio su base annua pari a 432 euro a famiglia sulla bolletta dell'elettricità". È la posizione espressa dal, che ha fatto i calcoli sulle ripercussioni dei prossimi aggiornamenti tariffari per le tasche dei consumatori. "Una discesa del 25% delle tariffe della luce porterebbe la bolletta media dell'energia elettrica ad attestarsi a quota 1.350 euro annui a famiglia, con una riduzione rispetto alla spesa sostenuta nell'intero 2022 (1.782 euro) di ben 432 euro", ha aggiunto l'associazione dei consumatori.ha sottolineato invece che se saranno confermate le previsioni di Nomisma, famiglie e imprese italiane andranno incontro ad una stangata sulsenza precedenti, con le tariffe che si impenneranno proprio in occasione dell'aumento dei consumi. "Le previsioni di Nomisma confermano ancora una volta come gli italiani, sul fronte dei, siano in balia della tempesta, con i prezzi di luce e gas che salgono e scendono repentinamente in base ad una moltitudine di fattori, mettendo in serio pericolo i bilanci familiari", ha spiegato il presidenteAncheha commentato le stime pubblicate da Nomisma. "L' aumento del gas pesa su famiglie e imprese costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo", si legge in una nota dell'associazione. "La spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché – spiega la Coldiretti – riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare con l'inverno". "Il costo dell'energia – ha aggiunto la Coldiretti – si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione".