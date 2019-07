L'allarme della Boe: la Brexit mette in fuga gli investitori esteri

La Brexit fa scappare gli investitori. Lo dice la fuga dei capitali esteri dalla Gran Bretagna. A lanciare l'allarme è la Banca d'Ighilterra. Nel primo trimestre 2019, secondo il rapporto BoE sulla stabilità finanziaria del Paese, il flusso degli investimenti esteri in Gran Bretagna è crollato al 38% della media 2018, per quanto riguarda gli investimenti nel real estate; e al 17% della media 2018, per le obbligazioni corporate ad alto rischio. Questo, ha segnalato la BoE, pone rischi per tutta l economia britannica anche se «le banche inglesi sono abbastanza forti per fronteggiare gli impatti di una hard Brexit o di una guerra commerciale mondiale». © RIPRODUZIONE RISERVATA