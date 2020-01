Blockchain, in Italia investiti 30 milioni di euro nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo scorso anno, In Italia sono stati investiti 30 milioni di euro in progetti su Blockchain e Distributed Ledger. Lo rende noto l'. I 30 milioni di euro scommessi sul settore dalle imprese made in Italy rappresentano una crescita del 100% rispetto al monte investimenti del 2018., ma - rivela lo studio - c'è fermento anche nella supply chain e per la tracciabilità dei prodotto, in particolare nell'agro-alimentare.Secondo l'Osservatorio,: solo il 37% delle grandi aziende e il 20% delle PMI conoscono le possibili applicazioni, appena il 12% delle grandi e il 3% delle medio-piccole pensano che impatteranno sul proprio business nei prossimi cinque anni.