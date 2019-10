BlackRock, calano gli utili nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo a Wall Street il titolo BlackRock con un progresso dello 0,69%.



Il colosso americano numero uno al mondo del risparmio gestito, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con utili in calo dell'8% su base annua a 1,12 miliardi di dollari. L'EPS si è attestato a 7,15 dollari, in flessione rispetto ai 7,54 dollari del terzo trimestre del 2018, ma superiore ai 6,92 stimati dagli analisti.



Il fatturato è salito del 3% circa a 3,69 miliardi, in linea con le attese del mercato.



Nello stesso periodo, gli asset gestiti da BlackRock hanno superato quota $6,96 trilioni.









© RIPRODUZIONE RISERVATA