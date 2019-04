© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stata siglata un'intesa fra la filiera produttiva e quella industriale per imprimere un'accelerazione all'. Una collaborazione caldeggiata dalle associazioni di categoria (Confagricoltura e Consorzio Italiano Biogas), che si inserisce nel quadro del decreto per gli incentivi alla produzione di biometano e biocarburanti.Fra i firmatari del memorandume le sue tre eccellenze, da sempre focalizzate sul tema dello sviluppo di veicoli sostenibili. In occasione della sigla dell'accordo, Teleborsa ha intervistato, Amministratore delegato di FPT Industrial e membro del Global Executive Committee di CNH Industrial."Non è l'ultimo traguardo ma soltanto un altro step nell'applicazione dei nostri motori a biometano", ha affermato l'AD di FPT Industrial, spiegando "i primi li abbiamo già visti poiché girano prototipi da diversi anni, abbiamo presentato lo scorso anno uno splendido trattore a metano con un nuovo NEF 6 cilindri che è stato specificatamente progettato e pensato per l'agricoltura. Quindi è una realtà che sarà presto disponibile per tutti i nostri clienti"."Il Cursor X è la risposta di FPT al futuro, è una fonte di energia. Come immaginiamo, il motore del futuro sarà una fonte di energia modulabile, quindi adatta a più applicazioni on e off road o addirittura generatore di corrente, come oggi abbiamo i nostri moto-propulsori"."Il Cursor X - ha spiegato - è modulare ma è anche multi fuel, in particolare è stato pensato per poter funzionare a pura batteria, quindi un elettrico puro, a fuel cell, con l'utilizzo delle celle ad idrogeno, oppure nel caso specifico a metano o biometano".