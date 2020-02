Bilancio UE, Conte: Lontani da compromesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sembra ancora lontana launa delle partite più importanti che l'UE disputerà quest'anno. "Se si continuerà da parte di alcuni Paesi, che peraltro hanno un livello di benessere molto elevato, a prospettare, il compromesso" sul bilancio pluriennale dell'Ue 2021-27Queste la parole del Presidente del Consiglioarrivando a Bruxelles a Palazzo Europa per la seconda giornata del Consiglio Europeo., ha ribadito il Presidente del Parlamento europeo,ntervenuto all'inaugurazione del master in giornalismo alla Luiss, parlando proprio del dibattito in corso sul Bilancio europeo."C'e' da spiegare a tanti paesi che ragionano in contabilità ragionieristica - ha sottolineato - che stiamo lavorando per loro" aggiungendo che, non ridurlo. Non per uno spirito europeista evanescente ma per convenienza perche' nessun– Compromesso, dunque, ancoraFinanziare la Politica Agricola Comune e la Politica di Coesione per le regioni più povere, lanciando al contempo nuovi progetti ambiziosi come l'European Green Deal, la trasformazione Digitale dell'economia e la politica di Difesa europea.in campo si trovano a dover fronteggiare.che li sostiene – chiedono un tetto al bilancio Ue pari al 1% del Pil e puntano a ridurre le risorse per Agricoltura e Coesione e vantaggio dei finanziamenti perEsigono, inoltre, una riforma del "rebate" – meccanismo finanziario introdotto negli anni '80 su richiesta del Regno Unito che consente un rimborso sulla partecipazione al bilancio degli Stati contributori netti che ricevono meno fondi europei – dal momento che il loro contributo nazionale aumenta in modo sproporzionato a causa della Brexit. Vi sono, poi, gli– che mirano a preservare il livello attuale di fondi per l'Agricoltura e la Coesione e vogliano cancellare il "rebate" per i paesi più ricchi. I "– Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia – sono contro la condizionalità sullo Stato di diritto, che potrebbero privare Polonia e Ungheria di una parte dei fondi Ue.chiedono garanzie sul finanziamento del progetto ferroviario Rail Baltic.