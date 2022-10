Bce alza i tassi dello 0.75%, Lagarde: «Previsti altri aumenti, inflazione rimarrà alta per un lungo periodo»

La Bce ha deciso di aumentare i tassi di un ulteriore 0,75% per contrastare il caro-vita. «L’inflazione rimane troppo alta e rimarrà al di sopra dell’obiettivo per un lungo periodo», ha rilevato la Banca centrale europea, al termine della seduta del consiglio direttivo. Una decisione in linea con le attese del mercato. Il tasso principale sale al 2%, il tasso sui depositi all' 1,5% e il tasso sui prestiti marginali al 2,25%.

Allarme consumi: caro bollette e inflazione affossano fiducia consumatori

Tassi su dello 0.75%

«Aumentando sensibilmente i tassi di riferimento per la terza volta consecutiva» spiega l'Eurotower nella dichiarazione conclusiva del Consiglio , la Bce «ha compiuto progressi considerevoli nell'abbandono dell'orientamento accomodante della politica monetaria. Il Consiglio direttivo ha assunto oggi questa decisione e prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse per assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% a medio termine». Quanto all'andamento dei tassi in futuro sarà deciso «in base all'evolvere delle prospettive per l'inflazione e l'economia, riflettendo un approccio secondo il quale le decisioni sui tassi vengono definite di volta in volta a ogni riunione».

D'altronde, spiega la Banca Centrale Europea, «l'inflazione continua a essere di gran lunga troppo elevata e si manterrà su un livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo». In questo contesto «la politica monetaria del Consiglio direttivo mira a ridurre il sostegno alla domanda e a mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento dell'inflazione attesa».

Lagarde: «Verso ulteriore indebolimento economia»

Dopo il rallentamento registrato negli ultimi mesi «ci aspettiamo un ulteriore indebolimento dell'economia dell'Eurozona», ha sottolineato la presidente della Bce Christine Lagarde nella dichiarazione introduttiva della conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio direttivo. Da Francoforte si sottolineano le ricadute dei problemi nelle forniture di gas mentre l'inflazione che ha ridotto i redditi. Tuttavia - aggiunge la Lagarde - «si stanno allentando i colli di bottiglia nelle forniture mentre il mercato del lavoro continua ad avere buoni risultati». «Sull'inflazione ha avuto un impatto la svalutazione dell'euro» osserva la presidente della Bce.