BCE, recupero Eurozona incerto. Prospettive dipendono da pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'economia dell'Eurozona ha registrato "un forte recupero" negli ultimi mesi, anche se "non completo" e "il livello dell'attività resta ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia". Lo afferma la BCE nel consuetospiegando che il settore manifatturiero continua a migliorare, "ma di recente la dinamica nel comparto dei servizi ha registrato un certo rallentamento".La banca centrale europea avverte poi che il vigore della ripresa "resta soggetto a una significativa incertezza" poiché continua a dipendere in larga misura dalla "futura evoluzione dellae dal buon esito delle politiche di contenimento".In questo contesto, sottolinea la necessità di "un ampio grado di stimolo monetario", che sostenendo la ripresa economica aiuti a salvaguardare la stabilità dei prezzi nel medio termine. "Pertanto - si legge - nell'ultima riunione il Consiglio direttivo ha deciso di riconfermare l'orientamento accomodante della sua politica monetaria".L'istituto di Francoforte - alla luce dei prezzi correnti del petrolio e sulla riduzione temporanea dell'IVA in Germania - stima checomplessiva "rimarrà negativa nei prossimi mesi, per poi diventare positiva agli inizi del 2021". Nel medio termine - prosegue il bollettino - una ripresa della domanda, sostenuta dall'orientamento accomodante della politica monetaria e di bilancio, "eserciterà pressioni al rialzo sull'inflazione".