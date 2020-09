Bce, Mersch: "Nessun peggioramento prospettive. Pepp misura temporanea"

Ultimo aggiornamento: 14:22

(Teleborsa) - Da inizio settembre, ovvero da quando laha deciso di mantenere la politica invariata, lenon si sono deteriorate. È quanto ha affermato ilin una intervista a Bloomberg. "Sulla base dei nuovi dati in arrivo – ha spiegato Mersch – penso che nulla indichi un ulteriore deterioramento, almeno non sul fronte dei prezzi e della produzione".Uno scenario, rispetto al quale, l'esponente della Bce ha sottolineato la natura temporanea delle misure di emergenza. "Ilè eccezionale e quindi temporaneo. Abbiamo sempre detto che è legato alla valutazione delsu quanto tempo ci colpisce questa pandemia" ha affermato Mersch. "Il programma di acquisto di debito per l'emergenza pandemica – ha aggiunto – è stato creato prima di tutto per essere un. È sempre più facile governare se hai poteri di emergenza e prolunghi per sempre i poteri di emergenza. Noi ci siamo privati del diritto di voto da un certo numero di vincoli imposti in vista della pandemia e in vista della sua natura e minaccia considerate eccezionali. E questo significa che deve essere temporaneo".