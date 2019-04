BCE, la perdita di slancio della crescita proseguirà nel 2019

(Teleborsa) - Nell'area euro "la perdita di slancio della crescita proseguirà nel 2019", e i rischi restano orientati al ribasso: pesano alcuni fattori di incertezza la "minaccia del protezionismo e le vulnerabilità nei mercati emergenti".



Lo rivela la BCE nel consueto bollettino mensile in cui sottolinea come al tempo stesso "gli ulteriori incrementi dell'occupazione e l'aumento delle retribuzioni" continuino a sostenere la capacità di tenuta dell'economia interna e il "graduale intensificarsi di spinte inflazionistiche".



L'Eurotower avverte inoltre che Paesi con elevato debito, come l'Italia, hanno mancato l'obiettivo di ridurre il disavanzo strutturale e quindi non hanno margini di bilancio per affrontare una prossima fase di rallentamento congiunturale, con possibili conseguenze sulla intera area euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA