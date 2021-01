© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leall'ultimo incontro di dicembre sono state, sia in relazione agli strumenti più tradizionali quali ie le, sia relativamente alle misure di quantitative easing () ed al piano anti pandemico. Lo rivelano i verbali (minutes) dell'ultimo incontro tenutosi il 9-10 dicembre.Per quanto riguarda l'analisi economica, isi sono detti generalmentedell'attuale situazione economica e dei rischi, ritenendo che lacontinui a rappresentareper la salute pubblica e per l'economia europea e globale.Le positive notizie sul fronte dei vaccini - si spiega - sono state controbilanciate daglidella pandemia, tanto che, in relazione ai tempi dello shock, i banchieri hanno ritenuto che la forma attesa dellasia ora moltopreviste all'inizio dell'anno e che la seconda ondata abbia reso ladi quanto previsto in precedenza. Si è ritenuto quindi che una riduzione prolungata dell'attività potrebbe causare danni più duraturi a una serie di settori, con maggiori rischi di crescenti insolvenze e disoccupazione.Tenendo in considerazione questo scenario, tutti i membri hanno convenuto che, in considerazione delle ricadute economiche della pandemia e della bassa inflazione, fossee fossero "necessariedi politica monetaria per preservare condizioni di finanziamento favorevoli oltre il periodo della pandemia, sostenendo così il flusso di credito a tutti i settori dell'economia e sostenendo la ripresa economica".Ma dai verbali è emerso che, relativamente all', la cui portata è stata innalzata di 500 miliardi a 1.850 miliardi nella riunione di fine anno, i membri dell'esecutivo hanno espresso: alcuni banchieri, molto probabilmente i "falchi" nordici, hanno espresso una preferenza per un, sostenendo che restasse ancora una spare capacity della precedente dotazione, altri hanno auspicato undelle risorse, assicurando che non sarà necessario utilizzare tutta la dotazione. Una impostazione che alla fine ha prevalso.Dalle Minutes è emerso, infine, che i membri del Board hanno prestato moltanelle prospettive di inflazione ed hanno sottolineato che il tasso di cambio effettivo nominale si trova attualmente ai massimi storici e che il recente apprezzamento potrebbe avere conseguenze negative per le prospettive di inflazione. Il Consiglio direttivo ha dunque deciso didel tasso di cambio sulle prospettive di inflazione.