BCE con altre 5 banche centrali studia una valuta digitale

(Teleborsa) -mettono insieme le forze per studiare la. Lo ha annunciato la BCE, unendosi alla Bank of England, alla Bank of Canada, alla Bank of Japan, alla Banca Nazionale Svizzera ed al Riksbank svedese, on le quali ha creato un gruppo di lavoro, insieme alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI).Il gruppo di esperti, che comprenderà rappresentanti anziani delle istituzioni partecipanti, sarà presieduto congiuntamente da, capo innovazione della BRI e da, vice governatore della Bank of England e presidente del Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI).Il gruppo di lavoro gruppo valuterà i casi d'uso della valuta digitale, eventualmente da applicare nelle rispettive giurisdizioni, le scelte di progettazione economica, funzionale e tecnica, compresa l'interoperabilità transfrontaliera; e la condivisione di conoscenze sulle tecnologie emergenti.