BCE, attese le misure sui tassi d'interesse

(Teleborsa) - Gli occhi del mercato sono puntati sul meeting BCE odierno e sulla consueta conferenza stampa del Presidente Mario Draghi.



Dal board della banca di Francoforte non sono attesi cambiamenti di politica monetaria, mentre gli investitori si concentreranno sulle parole del banchiere. Il meglio che possa fare Draghi è tenere i tassi bassi, dove sono già per un periodo molto lungo di tempo, a fronte di un quadro economico europeo in rallentamento.



D'altronde, lo stesso governatore dell'Eurotower, nell'editoriale del rapporto annuale rilasciato a inizio mese, ha sottolineato di "proseguire con pazienza, prudenza e costanza nella conduzione della politica monetaria" citando la perdurante esistenza di incertezze "connesse a fattori geopolitici, alla minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti".



