Tlc, Agcom: linee banda larga +40% a fine giugno

(Teleborsa) - A fine giugno 2018, gli accessi complessivi della rete fissa si riducono di 100mila unità rispetto al trimestre precedente, ma rimangono sostanzialmente costanti su base annua.E' la fotografia scattata dai dati dell', diffusi dall', che tuttavia "profondi mutamenti" nella composizione delle tecnologie utilizzate per la fornitura del servizio.Se nel giugno 2014 il 95% degli accessi alla rete fissa era in rame, dopo quattro anni questi sono scesi al 65%, pari ad una flessione di oltre 6 milioni di linee. Nello stesso periodo sono cresciuti gli accessi tramite altre tecnologie qualitativamente migliori, in particolare quelle in(+5 milioni di unità),(+400 mila) e(+ 650 mila).Tale dinamica - spiegano dall'Autorità - si riflette "in un aumento delle prestazioni della rete" in termini di velocità di connessione: le linee con velocità inferiore ai 10 Mbit/s sono passate da poco meno dell'80 delle linee broadband e ultra broadband nel giugno 2014, al 28% nel giugno 2018, mentre un trend opposto hanno fatto registrare le linee con velocità pari o maggiore di 30 Mbit/s, il cui peso è salito dal 2 al 38%. In particolare quelle con velocità superiore a 100 Mbit/s sono aumentate su base annua di oltre un milione.Il quadro competitivo complessivo vedequale maggiore operatore con 44,7%, seguito dacon quote comprese tra il 14 ed il 15% circa.Nella rete mobile, si registra su base annua un: le M2M sono cresciute di 4,1 milioni, mentre quelle "solo voce" e "voce+dati" si sono ridotte di 1,7 milioni di unità. TIM (con una quota in aumento dello 0,9% rispetto a giugno 2017) sale al 31,2%, mentre Wind Tre (in flessione dell'1,6) vede assottigliare la propria quota che scende al 30,4%. Tuttavia, se si considerano unicamente le sim "human", escludendo quindi le M2M, nonostante una quota in calo di 1,4 punti percentuali, Wind Tre rimane l'operatore principale con il 34,5%.Relativamente al, rispetto a giugno 2017 si riscontra una contrazione degli ascolti per la, che scende al 33,3%, mentreottiene una share del 33,7%. Nello stesso periodo risultano in flessione anche le quote di(Sky Italia) ea fronte di una evoluzione positiva didel gruppo Cairo Communication.Per il settore dell'si continuano a registrare: a fine giugno 2018 la vendita di quotidiani (copie cartacee e copie digitali) è risultata di poco superiore ai 2,8 milioni di copie, in flessione del 7,5% rispetto allo stesso mese del 2017. Per i quotidiani venduti sotto forma di copie digitali si registra una contrazione della quota sul totale del venduto (- 2 punti percentuali) rispetto a giugno 2017. Guardando all'intero periodo considerato (giugno 2014 - giugno 2018), le copie giornaliere complessivamente vendute (cartacee e digitali) sono passate da 2,9 a 1,9 milioni con una flessione del 34%.Per quanto riguarda l', con riferimento ai principali cinque Paesi europei (Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna), ilper persona nel mese di giugno, con una crescita di circa il 4% rispetto al dicembre 2017.