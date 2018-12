Banco Desio, ok CdA a fusione per incorporazione Banca Popolare Spoleto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I Consigli di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza e di Banca Popolare di Spoleto (BPS) hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio.Gli azionisti di BPS, per effetto della Fusione, potranno partecipare direttamente al più ampio progetto industriale e di valorizzazione del Gruppo Banco Desio, beneficiando al contempo della liquidabilità delle azioni Banco Desio, tenuto conto del fatto che le azioni BPS non sono più quotate a seguito della sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni sull'Mercato Telematico Azionario (MTA) diBorsa Italiana.I Consigli di Amministrazione della Capogruppo e di Banca Popolare di Spoleto sono pervenuti alla determinazione delAl servizio del concambio, la Capogruppo delibererà unsociale per massimi nominali Euro 2.987.819,64, mediante emissione di massime n. 5.745.807 azioni ordinarie, godimento regolare, con indicazione del valore nominale pari a Euro 0,52, da assegnare agli azionisti di BPS sulla base del Rapporto di Cambio. Le azioni ordinarie di Banco Desio rivenienti dall'Aumento di Capitale e assegnate in concambio agli azionisti di BPS saranno ammesse alle negoziazioni sull'Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.Il progetto di Fusione sarà sottoposto all'esame e all'approvazione delle Assemblee straordinarie di Banco Desio e di Banca Popolare di Spoleto la cui convocazione è prevista entro maggio 2019.