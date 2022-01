Banche USA sotto i riflettori dopo i conti

Venerdì 14 Gennaio 2022, 17:45







(Teleborsa) - Ha preso il via la stagione delle trimestrali americane con le grandi banche che oggi hanno presentato i risultati dei tre mesi.



Nel dettaglio, JP Morgan ha annunciato utili in calo del 14%, ma sopra le attese degli analisti. Wells Fargo ha conseguito profitti nettamente sopra le previsioni a 5,8 miliardi di dollari, mentre Citigroup ha registrato utili del quarto trimestre in flessione del 26%, ma anche in questo caso leggermente migliori delle previsioni.



Sopra le aspettative anche i conti del gigante delle gestioni patrimoniali Blackrock che realizza 1,6 miliardi di risultato netto.