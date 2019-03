Banche, prestiti in crescita e mutui in accelerazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I, che confermano un aumento significativo rispetto alla media delle erogazioni a famiglie ed imprese. E' quanto emerge dall'ultimoregistrano una, stando ad una stima basata su dati bankitalia, che appare ancor più forte per il mercato dei mutui. L'ammontare totale deiin essere delle famiglie registra una variazione positiva di +A fronte di un'offerta più ampia, i: quelli per l'si portanodall'1,95% di gennaio (erano 5,72% a fine 2007), quelli per ilè risultato paririspetto all'1,47% il mese precedente (5,48% a fine 2007). Il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,57% (2,58% il mese precedente e 6,18% prima della crisi a fine 2007).. Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a gennaio 2019 si sono attestate ain forte calo rispetto ai 59,4 miliardi di gennaio 2018 (-26 miliardi pari a -43,7%) ed ai 77,5 miliardi di gennaio 2017 (-44 miliardi pari a -56,9%). Rispetto al, raggiunto a, la riduzione è di oltre 55 miliardi (pari a -62,4%).