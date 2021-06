Banche: ok UE a prolungamento Gacs

(Teleborsa) - La Commissione UE ha approvato la proroga dello schema italiano di garanzie statali per facilitare la cartolarizzazione dei crediti deteriorati (Gacs) delle banche.

"La misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi delle norme Ue" in materia, ha sottolineato la Commissione in una dichiarazione.

Il sistema di garanzie - che era stato approvato nel febbraio 2016 e prolungato l'ultima volta nel maggio 2019 - ora sarà valido fino al 14 giugno 2022.

Intanto, l'agenzia di rating Moody's si aspetta che l'aumento degli NPL (Non Performing Loans, crediti deteriorati) delle banche italiane sia "consistente" e che il deterioramento della qualità degli attivi degli istituti inizi nel 2022. È quanto emerge da un nuovo report del Moody's Investors Service diffuso nei giorni scorsi, il quale sottolinea che il miglioramento sostenuto della qualità dei prestiti del settore bancario italiano è destinato a concludersi, con gli NPL in aumento nei prossimi 12-18 mesi una volta scaduta la moratoria messa in campo dal Governo.