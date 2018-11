Banche, lo stress test Day è arrivato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo stress test Day è arrivato. Oggi, 2 novembre 2018 alle 18.00, e a due anni dalle ultime rilevazioni, l'per conoscerne lo stato di salute e la capacità di resistere ad eventuali shock economici e/o finanziari.Secondoquest'anno laè stata, anche se. Al massimo, spiegano gli analisti, potrebbe essere avviatoGli stress test sono stati, di cui 33 appartenenti a Paesi sotto la giurisdizione del Single supervisory mechanism (SSM), la vigilanza della Banca Centrale Europea. Tali banche, spiega l'EBA, coprono circa il 70% del totale delle attività del settore bancario dell'Area euro, degli Stati membri dell'Unione Europea e della Norvegia. L'edizione 2018 incorpora per la prima volta l', a regime dal 2018, che sostituisce la Ias39. I nuovi standard sono volti a, in capo agli attivi delle banche.Quanto aglidi riferimento per lo svolgimento dei test,mentre lopresuppone il concretizzarsi di, considerati attualmente come le minacce più rilevanti per la stabilità del settore bancario dell'UE.Tali rischi sono:, cosa che determinerebbe un inasprimento delle condizioni finanziarie anche in Europa;dovuto al declino dell'attività economica nell'Unione europea. Tale feedback negativo riguarderebbe soprattutto le banche dei Paesi che affrontano sfide strutturali nel loro settore bancario;o tra potenziali riprezzamenti dei premi di rischio e maggiore incertezza politica;con potenziali ricadute sul più ampio sistema finanziario.Nello scenario avverso viene ipotizzato per l'UE unin calo dell'1,2% e del 2,2% rispettivamente nel 2018 e nel 2019, e in crescita dello 0,7% nel 2020.Laè vista al 9,7% nel 2020, l'(dunque sempre relativa al triennio) è indicata all'1,7%. I prezzi delle abitazioni residenziali e degli immobili commerciali, infine, sono visti in calo rispettivamente del 19,1% e del 20%.Le banche italiane oggetto degli stress test sono Banco BPM, Intesa Sanpaolo, UniCredit e UBI Banca.Contemporaneamente laha condotto test simili sulle banche sotto la propria diretta giurisdizione ma l'esito sarà comunicato solamente alle dirette interessate.