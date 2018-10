Banca Generali verso acquisizione NEXTAM Partners

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Generali ha formalizzato un'- accettata da parte delle rispettive controparti - finalizzata all'acquisizione del100% di NEXTAM Partners, boutique finanziariaoltre che nell'advisory per la clientela private ed istituzionale in Italia.Il portafoglio clienti di NEXTAM Partners conta circa 2.500 clienti, per conto dei quali il Gruppo gestisce circa Euro 5,5 miliardi di masse in Advisory, unitamente ad ulteriori Euro 1,3 miliardi in Asset Management.L'operazione sarà sottoposta alle autorizzazioni e agli usuali adempimenti normativi e regolamentari previsti.Nell'operazione, Banca Generali è stata assistita da PwC in qualità di advisor finanziario e DLA Piper come advisor legale; NEXTAM Partners da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Visentini Marchetti e Associati in qualità di advisor legale.